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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:19
vollena71 написав:В сентябре категорически отказали в выборе расчетной даты - только 30 число (3 клиента в разных отделениях + колцентр).
Ну тогда операции, финансовые списания по которым были до 30го надо погасить до следующего 30го.
А вообще в ИБ (веб) есть сумма, которую надо погасить, чтобы не влететь.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26
qwe_ua написав:
ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.
Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38
ShtormK написав: qwe_ua написав:
ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.
Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
И раньше мне сразу прикрутили 30.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:55
ShtormK написав:
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
Так оформите
Почти, с 1 по 30 октября надо погасить до 30 ноября. Т.к. расчетная дата 30е, то 31е это уже следующий период.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:33
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