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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:19

Re: ПУМБ

vollena71 написав:В сентябре категорически отказали в выборе расчетной даты - только 30 число (3 клиента в разных отделениях + колцентр).

Ну тогда операции, финансовые списания по которым были до 30го надо погасить до следующего 30го.

А вообще в ИБ (веб) есть сумма, которую надо погасить, чтобы не влететь.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26

  qwe_ua написав:
ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.

Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?


Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал :)
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).

Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38

  ShtormK написав:
  qwe_ua написав:
ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.

Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?


Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал :)
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).

Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?


И раньше мне сразу прикрутили 30.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:55

Re: ПУМБ

ShtormK написав:
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал :)
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).

Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?

Так оформите :)

Почти, с 1 по 30 октября надо погасить до 30 ноября. Т.к. расчетная дата 30е, то 31е это уже следующий период.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:33

klug Миколаївська область на місці. Можливо у вас були проблеми з інтернетом.


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PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:23

PUMB
1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом";
2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький.
3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:17

Re: ПУМБ

  ShtormK написав:Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).


а де можна буде почитати ваші цікаві статті?
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greenozon
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