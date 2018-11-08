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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:19
vollena71 написав:В сентябре категорически отказали в выборе расчетной даты - только 30 число (3 клиента в разных отделениях + колцентр).
Ну тогда операции, финансовые списания по которым были до 30го надо погасить до следующего 30го.
А вообще в ИБ (веб) есть сумма, которую надо погасить, чтобы не влететь.
qwe_ua
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26
qwe_ua написав: ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.
Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
ShtormK
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38
ShtormK написав: qwe_ua написав: ShtormK написав:Объясните, пожалуйста, на примере, как реально работает льготный период и погашение по данной карте.
Расчетная дата у вас какая? Когда смс с мин.платежом приходит? 31/1?
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
И раньше мне сразу прикрутили 30.
Ratatui
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:55
ShtormK написав:
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
Т.е., как я понял, раньше можно было выбирать расчетную дату, теперь всем новичкам устанавливается "до 30-го числа". Т.е. например, все траты за октябрь - до 30 ноября, верно?
Так оформите
Почти, с 1 по 30 октября надо погасить до 30 ноября. Т.к. расчетная дата 30е, то 31е это уже следующий период.
qwe_ua
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:33
PUMB
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:23
PUMB
1)
скаржився
вам форумчанин
акет
, я лише
уточнював
ступінь "проблем з інтернетом";
2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький,
запорі зький
.
3) місто
Івано-Франківськ
назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:17
ShtormK написав:
Была бы у меня такая карта, я бы вопросы не задавал
Интересуюсь с целью подготовки материала (это я всем сразу отвечаю).
а де можна буде почитати ваші цікаві статті?
greenozon
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 00:06
Таки обзавёлся бетой. Первые два дня выдавали техническую ошибку. С третьего - неверный логин и пароль. Только методом научного тыка догадался, что вместо моего логина тут номер финансового телефона. В общем теперь две приложухи с разными логинами.
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Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:45
cdj2 написав:Таки обзавёлся бетой. Первые два дня выдавали техническую ошибку. С третьего - неверный логин и пароль. Только методом научного тыка догадался, что вместо моего логина тут номер финансового телефона. В общем теперь две приложухи с разными логинами. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
У меня в бете лог/пасс такой же, как и в обычном. Но да. Первый вход тоже был с "ошибкой"
zokibada
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