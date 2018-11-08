PUMB 1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом"; 2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький. 3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.
Таки обзавёлся бетой. Первые два дня выдавали техническую ошибку. С третьего - неверный логин и пароль. Только методом научного тыка догадался, что вместо моего логина тут номер финансового телефона. В общем теперь две приложухи с разными логинами.
cdj2 написав:Таки обзавёлся бетой. Первые два дня выдавали техническую ошибку. С третьего - неверный логин и пароль. Только методом научного тыка догадался, что вместо моего логина тут номер финансового телефона. В общем теперь две приложухи с разными логинами.
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У меня в бете лог/пасс такой же, как и в обычном. Но да. Первый вход тоже был с "ошибкой"
cdj2 написав:Таки обзавёлся бетой. Первые два дня выдавали техническую ошибку. С третьего - неверный логин и пароль. Только методом научного тыка догадался, что вместо моего логина тут номер финансового телефона. В общем теперь две приложухи с разными логинами.
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Они как-то писали, что скоро старую апликуху закроют А в новой-то ничего почти и нет Даже открыть депо нельзя ))Говорят, что в будущих версиях будет