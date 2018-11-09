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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54

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раньше чем появится, не закроют.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01

Re: ПУМБ

Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20

  tarasum написав:Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?

Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
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