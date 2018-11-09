nickvp
раньше чем появится, не закроют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
Re: ПУМБ
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
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