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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54
nickvp
раньше чем появится, не закроют.
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qwe_ua
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
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tarasum
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
tarasum написав:
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
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kreuz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:30
kreuz написав: tarasum написав:
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
1грн за яку суму? Чи фіксованого 1грн незалежно від суми?
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tarasum
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:23
tarasum написав: kreuz написав: tarasum написав:
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
1грн за яку суму? Чи фіксованого 1грн незалежно від суми?
Думаю, от суммы (моя была 15кгрн+) не зависит.
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kreuz
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