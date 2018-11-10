Додано: Суб 10 лис, 2018 20:17

Goodman написав: Как тут живется деполюдям?

Как зайти в сие предприятие. какие плюшки? Как тут живется деполюдям?Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?

В ПУМБ? Под их ставки? Странное желаниеНо если бы не ставки - то вклады выдают "под фонд" порой даже без предзаказа (опыт прошлого и первой половины этого года). И в валюте кстати тоже.Заход простой - сразу открыть депозит типа Сбер (или как там он у них называется), под него получить бесплатную депо-карту и интернет-банк. Пополнить в кассе карту и с нее уже через интернет-банкинг (тут же в отделении есть место для клиентов оборудованное плашетом или ПК) открыть интересующий вас депо (ставка по депо открытому через интернет больше на 0,3% в гривне и на 0,1% в USD.Все можно провернуть за один поход в отделение.В общем как-то так.