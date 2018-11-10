nickvp
раньше чем появится, не закроют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01
Re: ПУМБ
Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:30
1грн за яку суму? Чи фіксованого 1грн незалежно від суми?
Додано: Суб 10 лис, 2018 12:23
Думаю, от суммы (моя была 15кгрн+) не зависит.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:55
Шановна ГРОМАДО!
Как тут живется деполюдям?
Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:09
Для депозитчиков в пакете Депозитном -- карта нашару, ну и под депо через ИБ дают +0.3пп шоли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 20:17
В ПУМБ? Под их ставки? Странное желание
Но если бы не ставки - то вклады выдают "под фонд" порой даже без предзаказа (опыт прошлого и первой половины этого года). И в валюте кстати тоже.
Заход простой - сразу открыть депозит типа Сбер (или как там он у них называется), под него получить бесплатную депо-карту и интернет-банк. Пополнить в кассе карту и с нее уже через интернет-банкинг (тут же в отделении есть место для клиентов оборудованное плашетом или ПК) открыть интересующий вас депо (ставка по депо открытому через интернет больше на 0,3% в гривне и на 0,1% в USD.
Все можно провернуть за один поход в отделение.
В общем как-то так.
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:12
особых плюшек нет, но зато стабильно...
для входа достаточно открыть вклад Свободный от 100 грн. (деньги сможете снять на следующий день), под него получите бесплатную карту и подключите интернет-банкинг, ну а дальше посмотрите и взвесите плюсы и минусы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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