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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2131213221332134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54

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раньше чем появится, не закроют.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:01

Re: ПУМБ

Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20

  tarasum написав:Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?

Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:30

  kreuz написав:
  tarasum написав:Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?

Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.

1грн за яку суму? Чи фіксованого 1грн незалежно від суми?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:23

  tarasum написав:
  kreuz написав:
  tarasum написав:Яка комісія поповнення картки пумб через мої платежі в приват24? Знімається додатково комісія з картки приват 0.5%?

Не уверен, что из того же меню, но делал платёж на карту ПУМБ по её номеру из Привата за 1 грн, вроде как договорным платежём считалось, правда с интернет-карты. Других комиссий не было.

1грн за яку суму? Чи фіксованого 1грн незалежно від суми?

Думаю, от суммы (моя была 15кгрн+) не зависит.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:55

Шановна ГРОМАДО!

Как тут живется деполюдям?
Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:09

  Goodman написав:Как тут живется деполюдям?
Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?

Для депозитчиков в пакете Депозитном -- карта нашару, ну и под депо через ИБ дают +0.3пп шоли
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 20:17

  Goodman написав:Как тут живется деполюдям?
Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?

В ПУМБ? Под их ставки? Странное желание :(
Но если бы не ставки - то вклады выдают "под фонд" порой даже без предзаказа (опыт прошлого и первой половины этого года). И в валюте кстати тоже.
Заход простой - сразу открыть депозит типа Сбер (или как там он у них называется), под него получить бесплатную депо-карту и интернет-банк. Пополнить в кассе карту и с нее уже через интернет-банкинг (тут же в отделении есть место для клиентов оборудованное плашетом или ПК) открыть интересующий вас депо (ставка по депо открытому через интернет больше на 0,3% в гривне и на 0,1% в USD.
Все можно провернуть за один поход в отделение.
В общем как-то так.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:12

  Goodman написав:Как тут живется деполюдям?
Как зайти в сие предприятие. какие плюшки?

особых плюшек нет, но зато стабильно...

для входа достаточно открыть вклад Свободный от 100 грн. (деньги сможете снять на следующий день), под него получите бесплатную карту и подключите интернет-банкинг, ну а дальше посмотрите и взвесите плюсы и минусы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 06:24

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:В ПУМБ? Под их ставки? Странное желание


Пышный в Ощаде не дает перевложиться.
Остальные вкусные кошыли уже заполнены по 200к.
До ПУМБа рукой подать.
Думаю зайти паровозом через Бонус к депо от Финансов ЮА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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