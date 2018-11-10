klug написав:PUMB 1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом"; 2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький. 3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.
Шановний PUMB! За такий лікбез можна шановному klugу щось цікаве й подарувати Адже робить важливу роботу, яку якісно не зробили ваші "спеціалісти"!