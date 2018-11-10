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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 757
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 757
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:30

  klug написав:PUMB
1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом";
2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький.
3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.


Шановний PUMB!
За такий лікбез можна шановному klugу щось цікаве й подарувати ;)
Адже робить важливу роботу, яку якісно не зробили ваші "спеціалісти"!
V2
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