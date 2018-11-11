klug написав:PUMB 1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом"; 2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький. 3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.
Шановний PUMB! За такий лікбез можна шановному klugу щось цікаве й подарувати Адже робить важливу роботу, яку якісно не зробили ваші "спеціалісти"!
Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс'
Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку
andriy_z написав:Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс'
Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку
А пумб тут причём? Изучайте тарифы своей карты, которую вставляли в банкомат Уровень наших граждан иногда просто поражает
qwe_ua написав:Stringer я так понял автор не пытался смотреть баланс...
А что означает "пересмотрел купюры"? Не в кошельке же он их пересматривал, с вводом пина Ну и опять же - банкомат деньги не снимает, деньги снимает эмитент карты. Звонить надо не в пумб, а свой банк. И да, с таким уровнем знаний закрыть все кредитки верное решение