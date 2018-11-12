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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2133213421352136>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 758
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:30

  klug написав:PUMB
1) скаржився вам форумчанин акет, я лише уточнював ступінь "проблем з інтернетом";
2) при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ, якщо основа слова закінчується на г, з, ж відбувається спрощення з утворенням суфікса -зьк: кавказький, острозький, запорізький.
3) місто Івано-Франківськ назване на честь Івана [Яковича] Франка. І прізвище, і ім'я пишуться з великої літери, як у назві міста, так і у похідній від неї назві області.


Шановний PUMB!
За такий лікбез можна шановному klugу щось цікаве й подарувати ;)
Адже робить важливу роботу, яку якісно не зробили ваші "спеціалісти"!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:16

Re: ПУМБ

Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс' :shock:

Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку :evil:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:38

  andriy_z написав:Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс' :shock:

Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку :evil:

А пумб тут причём? Изучайте тарифы своей карты, которую вставляли в банкомат
Уровень наших граждан иногда просто поражает
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:40

Stringer
я так понял автор не пытался смотреть баланс.

andriy_z
вы баланс смотрели или нет? Или только снятие было, как написали?

PS: то что комиссию взял эмитент тут да, без вариантов.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:44

  qwe_ua написав:Stringer
я так понял автор не пытался смотреть баланс...

А что означает "пересмотрел купюры"? Не в кошельке же он их пересматривал, с вводом пина :mrgreen:
Ну и опять же - банкомат деньги не снимает, деньги снимает эмитент карты.
Звонить надо не в пумб, а свой банк.
И да, с таким уровнем знаний закрыть все кредитки верное решение
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:47

Stringer
На банкомате кнопка есть "доступные номиналы", показывает какие купюры есть. Только, по-моему, её не должно быть для "других банков".

andriy_z
а карта не из бывших "партнеров"?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:22

  andriy_z написав:Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс' :shock:

Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку :evil:

Якого банку карта?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:22

PUMB, в связи с недавним изменением счетов возник вот такой вопрос: карточный счёт в вашем банке указан в кредиторском требовании к ликвидатору Дельта банка - нужно ли извещать ликвидатора о измении номера счёта или же при замене счетов предусмотрена переадресация денег при поступлении их банк? если да, то в течении какого времени могут поступать платежи по старым реквизитам 2625?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:19

  andriy_z написав:Скористався минулого тижня послугами банкомату PUMB у Львові. Вставив картку іншого банку, ввів пін, переглянув доступні купюри, ввів пін, зняв гроші без друку чеку, все. При цьому Пумб умудрився зняти кошти за перегляд балансу. Залишив повідомлення на гарячій лінії, результат- 'ви переглядали баланс' :shock:

Буду оминати 10ою дорогою банкомати PUMB тепер, також планую піти і закрити свою кредитку за такий розводняк зі сторони банку :evil:


Картка Кредобанку, VIP.

Stringer, :lol: звісно що я в курсі тарифів свого банку, не вперше в руках тримаю пластик. І в банк свій дзвонив і залишав заявку, сказали що зняв комісію банк де переглядав, від них отримали повідомлення про списання коштів через перегляд балансу.

Перегляд балансу по картці не робив.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:29

Re: ПУМБ

andriy_z написав:Картка Кредобанку, VIP.

Stringer, звісно що я в курсі тарифів свого банку, не вперше в руках тримаю пластик. І в банк свій дзвонив і залишав заявку, сказали що зняв комісію банк де переглядав, від них отримали повідомлення про списання коштів через перегляд балансу.

Перегляд балансу по картці не робив.

Вам не кажется, что "списание денег через просмотр баланса" слегка дико звучит? :)

За такие операции комиссию берет эмитент. Я не спорю, что вы её не делали, но это комиссия кредо.
qwe_ua
 
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