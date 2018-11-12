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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 758
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:34

  qwe_ua написав:Stringer
На банкомате кнопка есть "доступные номиналы", показывает какие купюры есть. Только, по-моему, её не должно быть для "других банков".

andriy_z
а карта не из бывших "партнеров"?

А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Или я не нашёл, где смотреть?
По карте другого банка нет пункта "ввести сумму", а из вариантов выбора - максимум 1000. Или он таки где-то есть, но тщательно спрятан?
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