А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Или я не нашёл, где смотреть?
По карте другого банка нет пункта "ввести сумму", а из вариантов выбора - максимум 1000. Или он таки где-то есть, но тщательно спрятан?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:34
А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Или я не нашёл, где смотреть?
По карте другого банка нет пункта "ввести сумму", а из вариантов выбора - максимум 1000. Или он таки где-то есть, но тщательно спрятан?
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:21
После смены счетов не видны блокировки сумм по операциям с 12 ноября и позже. Индивидуальный глюк или массовый?
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:23
Re: ПУМБ
похоже массовый. у меня еще и карты названия поменяли местами
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:39
нужно.
до нового года вроде можно оба счета указывать. потом 2625 уже не будет принимать
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