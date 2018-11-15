|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 14:34
qwe_ua написав:Stringer
На банкомате кнопка есть "доступные номиналы", показывает какие купюры есть. Только, по-моему, её не должно быть для "других банков".andriy_z
а карта не из бывших "партнеров"?
А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Или я не нашёл, где смотреть?
По карте другого банка нет пункта "ввести сумму", а из вариантов выбора - максимум 1000. Или он таки где-то есть, но тщательно спрятан?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:21
После смены счетов не видны блокировки сумм по операциям с 12 ноября и позже. Индивидуальный глюк или массовый?
-
Wolfenstein
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 28.11.13
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:53
Wolfenstein
за 12е по KK показывает
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1453
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 21:23
Wolfenstein написав:После смены счетов не видны блокировки сумм по операциям с 12 ноября и позже. Индивидуальный глюк или массовый?
похоже массовый. у меня еще и карты названия поменяли местами
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:39
Cler написав:PUMB
, в связи с недавним изменением счетов возник вот такой вопрос: карточный счёт в вашем банке указан в кредиторском требовании к ликвидатору Дельта банка - нужно ли извещать ликвидатора о измении номера счёта или же при замене счетов предусмотрена переадресация денег при поступлении их банк? если да, то в течении какого времени могут поступать платежи по старым реквизитам 2625?
нужно.
до нового года вроде можно оба счета указывать. потом 2625 уже не будет принимать
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35391
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5631 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:25
M-Audio написав:
А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Не знав що перегляд купюр в Пумбі=перегляд балансу.
-
andriy_z
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 05.03.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:54
Cler написав:PUMB
, в связи с недавним изменением счетов возник вот такой вопрос: карточный счёт в вашем банке указан в кредиторском требовании к ликвидатору Дельта банка - нужно ли извещать ликвидатора о измении номера счёта или же при замене счетов предусмотрена переадресация денег при поступлении их банк? если да, то в течении какого времени могут поступать платежи по старым реквизитам 2625?
Питаете надежду пощипать остатки от лгуна?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6314
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13
Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:14
ishvara написав:
Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?
На дебетку -- комисс 1%, на кредитку - нашару
Юзайте Сбер от Алки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26295
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18
clientage написав: ishvara написав:
Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?
На дебетку -- комисс 1%, на кредитку - нашару
Юзайте Сбер от Алки
Или Уни от Примата.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6706
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|