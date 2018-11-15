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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 758
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:34

  qwe_ua написав:Stringer
На банкомате кнопка есть "доступные номиналы", показывает какие купюры есть. Только, по-моему, её не должно быть для "других банков".

andriy_z
а карта не из бывших "партнеров"?

А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?
Или я не нашёл, где смотреть?
По карте другого банка нет пункта "ввести сумму", а из вариантов выбора - максимум 1000. Или он таки где-то есть, но тщательно спрятан?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:21

После смены счетов не видны блокировки сумм по операциям с 12 ноября и позже. Индивидуальный глюк или массовый?
Wolfenstein
 
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Wolfenstein
за 12е по KK показывает
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:23

Re: ПУМБ

Wolfenstein написав:После смены счетов не видны блокировки сумм по операциям с 12 ноября и позже. Индивидуальный глюк или массовый?
похоже массовый. у меня еще и карты названия поменяли местами
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:39

  Cler написав:PUMB, в связи с недавним изменением счетов возник вот такой вопрос: карточный счёт в вашем банке указан в кредиторском требовании к ликвидатору Дельта банка - нужно ли извещать ликвидатора о измении номера счёта или же при замене счетов предусмотрена переадресация денег при поступлении их банк? если да, то в течении какого времени могут поступать платежи по старым реквизитам 2625?


нужно.
до нового года вроде можно оба счета указывать. потом 2625 уже не будет принимать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:25

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:А какой смысл пересматривать купюры, если банкомат не даёт больше 1000 гривен?


Не знав що перегляд купюр в Пумбі=перегляд балансу.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:54

  Cler написав:PUMB, в связи с недавним изменением счетов возник вот такой вопрос: карточный счёт в вашем банке указан в кредиторском требовании к ликвидатору Дельта банка - нужно ли извещать ликвидатора о измении номера счёта или же при замене счетов предусмотрена переадресация денег при поступлении их банк? если да, то в течении какого времени могут поступать платежи по старым реквизитам 2625?


Питаете надежду пощипать остатки от лгуна?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13

Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:14

  ishvara написав:Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?

На дебетку -- комисс 1%, на кредитку - нашару
Юзайте Сбер от Алки :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:18

  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?

На дебетку -- комисс 1%, на кредитку - нашару
Юзайте Сбер от Алки :)

Или Уни от Примата. :)
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ruvex
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