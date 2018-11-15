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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 758
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:Подскажите, если на карту ПУМБа зачислить бонус Минфина, будет какая-то комиссия?

На дебетку -- комисс 1%, на кредитку - нашару
Юзайте Сбер от Алки :)

Или Уни от Примата. :)

Для новичков МинФин теперь номер счета просит, и заносит его в свою базу на постоянной основе. А не у всех банок те счета поменялись на 2620ххх. Поэтому лучше давать текущие или бессрочных депо на 2620хх :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:29

  clientage написав:Для новичков МинФин теперь номер счета просит, и заносит его в свою базу на постоянной основе. А не у всех банок те счета поменялись на 2620ххх. Поэтому лучше давать текущие или бессрочных депо на 2620хх :)

Так в форме минфин счет каждый раз запрашивает, можно же поменять. Может банка такого уже нет?
Для уни же котловой 2924, разве здесь есть ошибка?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:36

Спасибо )
А какая сейчас максимальная ставка по депо в ПУМБе с учетом бонуса Минфина? По моим подсчетам на 18 мес с ежемесячной выплатой 16,2+0.3 (если в ИБ)+0.9 бонус Минфина = 17.4%. Расчет верный?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:42

3 рази в добу переказ з картки на картку, гарячка каже що не міняються ліміти. Це правда? В багатьох банках це міняється просто
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:51

Re: ПУМБ

tarasum написав:3 рази в добу переказ з картки на картку, гарячка каже що не міняються ліміти. Це правда? В багатьох банках це міняється просто
сервис пумб - 10 переводов, чужие - 3

Речь о картах пумб, по чужим ограничение только по сумме.
qwe_ua
 
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