Для новичков МинФин теперь номер счета просит, и заносит его в свою базу на постоянной основе. А не у всех банок те счета поменялись на 2620ххх. Поэтому лучше давать текущие или бессрочных депо на 2620хх
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
Для новичков МинФин теперь номер счета просит, и заносит его в свою базу на постоянной основе. А не у всех банок те счета поменялись на 2620ххх. Поэтому лучше давать текущие или бессрочных депо на 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:29
Так в форме минфин счет каждый раз запрашивает, можно же поменять. Может банка такого уже нет?
Для уни же котловой 2924, разве здесь есть ошибка?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:36
Спасибо )
А какая сейчас максимальная ставка по депо в ПУМБе с учетом бонуса Минфина? По моим подсчетам на 18 мес с ежемесячной выплатой 16,2+0.3 (если в ИБ)+0.9 бонус Минфина = 17.4%. Расчет верный?
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:42
3 рази в добу переказ з картки на картку, гарячка каже що не міняються ліміти. Це правда? В багатьох банках це міняється просто
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:51
Re: ПУМБ
сервис пумб - 10 переводов, чужие - 3
Речь о картах пумб, по чужим ограничение только по сумме.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 05:32
Для новичков МинФин теперь номер счета просит, и заносит его в свою базу на постоянной основе. А не у всех банок те счета поменялись на 2620ххх. Поэтому лучше давать текущие или бессрочных депо на 2620хх [/quote] аваль за зачисление также ок,сеп с аваля до конца года без комиссии,альфы сбер 14 дней должен изнемогаться)))))
никому не верю
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10
|