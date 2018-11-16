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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:17
AVZ На сайте Минфина сказано: "Банк выплачивает бонус +0,3% в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online»"
На сайте ПУМБа: "Клиенты ПУМБ всегда получают больше
Надбавка + 0,3% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США"
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ishvara
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:34
ishvara
На сайте минфина я видел, а на сайте ПУМБа Вы можете это показать?
Я так и не нашел.
При оформлении в ИБ упорно показывает 16,2%
Нашел!
Но все равно не понятно, т.к. на сайте сказано что: "Все процентные ставки указаны с учетом бонуса за лояльность, а также до налогообложения."
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AVZ
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:47
AVZ Зайду в банк и отпишусь потом.
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ishvara
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Додано: Суб 17 лис, 2018 19:20
ottamotta написав:
Добрый вечер.
У меня перестала работать веб-версия pumb online для физлиц. Все остальные сайты работают, pumb online тоже работал (вчера). Проверил на трех устройствах.
Везде после успешного логина вижу только пустой фон из облаков.
Позвонил в поддержку. Сказали, что у них все работает, а у меня - "наверное что-то с вашими устройствами" и "позвоните завтра в рабочее время" (вот он, pumb online 24/7).
Что делать в такой ситуации?
у меня такая картина время от времени наблюдается только на планшете работающем на Андроид. во-первых, попробуйте обновить станицу, а во-вторых, попробуйте включить режим полной версии страницы...
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Тракторист
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