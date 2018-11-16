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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2135213621372138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:17

AVZ На сайте Минфина сказано: "Банк выплачивает бонус +0,3% в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online»"
На сайте ПУМБа: "Клиенты ПУМБ всегда получают больше
Надбавка + 0,3% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США"
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:34

ishvara
На сайте минфина я видел, а на сайте ПУМБа Вы можете это показать?
Я так и не нашел.
При оформлении в ИБ упорно показывает 16,2%

Нашел! :)
Но все равно не понятно, т.к. на сайте сказано что: "Все процентные ставки указаны с учетом бонуса за лояльность, а также до налогообложения."
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:47

AVZ Зайду в банк и отпишусь потом.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:20

  ottamotta написав:Добрый вечер.

У меня перестала работать веб-версия pumb online для физлиц. Все остальные сайты работают, pumb online тоже работал (вчера). Проверил на трех устройствах.

Везде после успешного логина вижу только пустой фон из облаков.

Позвонил в поддержку. Сказали, что у них все работает, а у меня - "наверное что-то с вашими устройствами" и "позвоните завтра в рабочее время" (вот он, pumb online 24/7).

Что делать в такой ситуации?

у меня такая картина время от времени наблюдается только на планшете работающем на Андроид. во-первых, попробуйте обновить станицу, а во-вторых, попробуйте включить режим полной версии страницы...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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