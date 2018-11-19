AVZ На сайте Минфина сказано: "Банк выплачивает бонус +0,3% в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online»" На сайте ПУМБа: "Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 0,3% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США"
У меня перестала работать веб-версия pumb online для физлиц. Все остальные сайты работают, pumb online тоже работал (вчера). Проверил на трех устройствах.
Везде после успешного логина вижу только пустой фон из облаков.
Позвонил в поддержку. Сказали, что у них все работает, а у меня - "наверное что-то с вашими устройствами" и "позвоните завтра в рабочее время" (вот он, pumb online 24/7).
Что делать в такой ситуации?
у меня такая картина время от времени наблюдается только на планшете работающем на Андроид. во-первых, попробуйте обновить станицу, а во-вторых, попробуйте включить режим полной версии страницы...
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