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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:39
AVZ написав:
Только что общался с гор. линией.
Уточнял % ставку в депозите "Доходный" в грн. на 18 мес., с ежемесячной выплатой. Барышня озвучила 16,7%! (с учетом надбавки за открытие в ИБ).
Я три раза переспросил – она настояла на своем.
На вопрос мол почему на сайте немного не актуальная информация, получил ответ что в ближайшее время инфо на сайте обновят.
Посмотрим.
А вы о какой сумме депозита спрашивали - до 200 тыс. или свыше 200 тыс.?
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Oktawa
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:58
Oktawa
От 500 грн.
Но, у меня такое чувство осталось что... она таки меня не совсем правильно поняла.
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AVZ
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:14
AVZ написав:Oktawa
От 500 грн.
Но, у меня такое чувство осталось что... она таки меня не совсем правильно поняла.
Скорее всего. Но как по мне, на 18 мес. многовато, не в нашей стране. Я думаю на 6 мес. заключить, с бонусом от Минфина неплохо получится, а в начале лета в доллар перейти.
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Oktawa
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:48
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Це замінить Аллу яка скурвилась?
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