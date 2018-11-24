AVZ написав:Только что общался с гор. линией. Уточнял % ставку в депозите "Доходный" в грн. на 18 мес., с ежемесячной выплатой. Барышня озвучила 16,7%! (с учетом надбавки за открытие в ИБ). Я три раза переспросил – она настояла на своем. На вопрос мол почему на сайте немного не актуальная информация, получил ответ что в ближайшее время инфо на сайте обновят. Посмотрим.
А вы о какой сумме депозита спрашивали - до 200 тыс. или свыше 200 тыс.?
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають? Це замінить Аллу яка скурвилась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають? Це замінить Аллу яка скурвилась?
Ніхто не юзає розстрочки від банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають? Це замінить Аллу яка скурвилась?
От 500 грн, по-моему, и не по всем торговцам, на 24 месяца. По некоторым 6 месяцев Грейс.
От 1000 это акционная, по отдельным МСС. На 3 месяца.
А де цих мерчантів глянути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
AVZ написав:Панове, підкажіть будьласка, що за промокод потрібно вказувати при заповненні заявки на бонус до депозиту?
RAL65H6
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.