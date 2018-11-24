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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2136213721382139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:39

  AVZ написав:Только что общался с гор. линией.
Уточнял % ставку в депозите "Доходный" в грн. на 18 мес., с ежемесячной выплатой. Барышня озвучила 16,7%! (с учетом надбавки за открытие в ИБ).
Я три раза переспросил – она настояла на своем. :D
На вопрос мол почему на сайте немного не актуальная информация, получил ответ что в ближайшее время инфо на сайте обновят.
Посмотрим.

А вы о какой сумме депозита спрашивали - до 200 тыс. или свыше 200 тыс.?
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:58

Oktawa
От 500 грн.
Но, у меня такое чувство осталось что... она таки меня не совсем правильно поняла.
AVZ
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:14

  AVZ написав:Oktawa
От 500 грн.
Но, у меня такое чувство осталось что... она таки меня не совсем правильно поняла.

Скорее всего. Но как по мне, на 18 мес. многовато, не в нашей стране. Я думаю на 6 мес. заключить, с бонусом от Минфина неплохо получится, а в начале лета в доллар перейти.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:48

РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають?
Це замінить Аллу яка скурвилась?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:36

  Квесторе_поверніться написав:РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають?
Це замінить Аллу яка скурвилась?

Ніхто не юзає розстрочки від банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:46

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають?
Це замінить Аллу яка скурвилась?
От 500 грн, по-моему, и не по всем торговцам, на 24 месяца. По некоторым 6 месяцев Грейс.

От 1000 это акционная, по отдельным МСС. На 3 месяца.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:57

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:РОзстрочку на 3 місяці безпроцентну від 1000 грн покупки по Все можу тут всім дають?
Це замінить Аллу яка скурвилась?
От 500 грн, по-моему, и не по всем торговцам, на 24 месяца. По некоторым 6 месяцев Грейс.

От 1000 это акционная, по отдельным МСС. На 3 месяца.

А де цих мерчантів глянути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:02

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:А де цих мерчантів глянути?


https://retail.pumb.ua/credit/can-all#block2714

6 месяцев, по-моему, Комфи сейчас.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:06

Панове, підкажіть будьласка, що за промокод потрібно вказувати при заповненні заявки на бонус до депозиту?

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AVZ
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:09

  AVZ написав:Панове, підкажіть будьласка, що за промокод потрібно вказувати при заповненні заявки на бонус до депозиту?

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RAL65H6 :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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