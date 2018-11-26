Квесторе_поверніться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:30
ПУМБ
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:40
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:15
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:24
Re: ПУМБ
установил на айпад, но зайти не могу. пишет ошибку типа Several FUIB online contracts are connected to your telephon number. It is necessary to contact the branch of FUIB Bank.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37
Re: ПУМБ
Несколько ИБ на один номер?
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