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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2137213821392140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:12

Квесторе_поверніться
Дякую! :D
AVZ
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:30

ПУМБ

Свободный ONLINE под 12 % уже можно открыть на 3 месяца (91 день). Раньше было 30 дней.
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:40

  Oktawa написав:Свободный ONLINE под 12 % уже можно открыть на 3 месяца (91 день). Раньше было 30 дней.

Как для свободного доступа к деньгам - просто отлично, но .. это неспроста :D
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:15

  nickvp написав:
  Oktawa написав:Свободный ONLINE под 12 % уже можно открыть на 3 месяца (91 день). Раньше было 30 дней.

Как для свободного доступа к деньгам - просто отлично, но .. это неспроста :D

Тестують новий продукт пумб онлайн,є проблема з пін-кодом при вході, чогось крутиться по колу загрузку
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:24

Re: ПУМБ

установил на айпад, но зайти не могу. пишет ошибку типа Several FUIB online contracts are connected to your telephon number. It is necessary to contact the branch of FUIB Bank.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37

Re: ПУМБ

Andey написав:установил на айпад, но зайти не могу. пишет ошибку типа Several FUIB online contracts are connected to your telephon number. It is necessary to contact the branch of FUIB Bank.
Несколько ИБ на один номер?
qwe_ua
 
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