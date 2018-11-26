Краматорск, выдали без предзаказа 2К долларов новыми купюрами, могли и больше, доллары были даже в свободной продаже людям с улицы, видел как два чела покупали...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:24
Re: ПУМБ
Краматорск, выдали без предзаказа 2К долларов новыми купюрами, могли и больше, доллары были даже в свободной продаже людям с улицы, видел как два чела покупали...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:41
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