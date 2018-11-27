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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2138213921402141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:24

Re: ПУМБ

  artem17412211 написав:Пумб отказал в выдаче валюты.Вчера был сделан заказ на 28.Сегодня позвонили и сказали,что завтра можно не приходить.

Краматорск, выдали без предзаказа 2К долларов новыми купюрами, могли и больше, доллары были даже в свободной продаже людям с улицы, видел как два чела покупали...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:41

  artem17412211 написав:Мариуполь


Их по морю везут к вам. А там пару дней заваруха идёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:54

Re: ПУМБ

https://retail.pumb.ua/service/apple-pa ... t=post2811 - уже и у них , пока только Мастеркард
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:07

Re: ПУМБ

Подняли проценты по вкладам.Притом, что у них ставки всегда были невысокие, а сейчас они близки к максимальным на рынке. Интересно к чему бы это?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:08

  бульбик написав:Подняли проценты по вкладам.Притом, что у них ставки всегда были невысокие, а сейчас они близки к максимальным на рынке. Интересно к чему бы это?

РасСтавляют силки на вата-погорельцев :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:44

Re: ПУМБ

На сайте минфина указан бонус за открытие 6 мес депо в пумбе 1.8%
Интересно - это чистыми выплатят 1.8% от суммы депозита или удержат налог и соответственно фактический бонус будет меньше?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:46

  Andey написав:На сайте минфина указан бонус за открытие 6 мес депо в пумбе 1.8%
Интересно - это чистыми выплатят 1.8% от суммы депозита или удержат налог и соответственно фактический бонус будет меньше?

и налог удержат и 1.8% годовых рассчитают за 6 месяцев
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:48

Stringer
т.е. выплатят 1.8% чистыми в итоге?
Andey
 
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