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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2139214021412142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:01

а, ну тогда укргаз. там сопоставимая ставка выходит + пополнять можно.
спасибо за разъяснения.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:42

"зависшее" p2p ПУМБовского он-лайна

Коллеги подскажите пожалуйста, насколько типично для р2р мобильного приложения "Пумб-онлайн" "зависание" платежей? Просто давно с Пумбой не имел дела, а тут снижение ставок у КоКо наложилось на появление у Пумбы "свободного" на 3 месяца . Вот и решил протестировать. В итоге мелкие платежи - до 5 кГрн. как и положено за секунды залетали на ура. В любое время суток. Но вот сегодня чуть позже после 18 часов платеж в сумме чуть больше 8 кГрн. с отправителя успешно списался, а на получателя (карту Пумб) не зашел. После этого с той же карты туда же "тестовая сотня" опять залетела. Горячка выпадает на мороз - блеет "о трех банковских днях" (удачно я так депо пополнил, что деньги могут стать доступны аж в понедельник :( ). После долгих препирательств дали таки телепон поддержки р2р платежей - там народ потолковее - платеж нашли, видят что он успешен, но на вопрос: "почему не зачислен?" - сказали дословно: "Во внерабочее время наш процессинг подтормаживает. До вторника точно поступит." Бредовее пояснения сложно придумать. Лично мне кажется - что система тупо блокирует более-менее крупные перевод. Вот и хочу понять - насколько типична такая ситуация для Пумбы? Потому как ладно сейчас - сумма не столь критична, и до понедельника не особо нужна, но бывает что деньги нужны бывают еще вчера - очень не хочется в такой ситуации - разыскивать их через кур с ГЛ с перспективой получить их непонятно когда :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:53

Re: ПУМБ

Flamingo написав:насколько типично для р2р мобильного приложения "Пумб-онлайн" "зависание" платежей?

Новое приложение? Тогда это скорее " пополнить картой счёт"?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:05

Re: ПУМБ

Stringer написав:
  Andey написав:Stringer
т.е. выплатят 1.8% чистыми в итоге?

нет. выплатят 1.8% * 0,5 и минус налог
Ну хз, у меня пока было 3 бонуса, все шли чистыми.. даже на доходную Коко заходил без входного %%
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:54

ПУМБ

  Alex_ki написав:
Stringer написав:
  Andey написав:Stringer
т.е. выплатят 1.8% чистыми в итоге?

нет. выплатят 1.8% * 0,5 и минус налог
Ну хз, у меня пока было 3 бонуса, все шли чистыми.. даже на доходную Коко заходил без входного %%

Аналогично, налог не удерживали, перечисляли на карту универсальная Приватбанка .
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:38

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:насколько типично для р2р мобильного приложения "Пумб-онлайн" "зависание" платежей?

Новое приложение? Тогда это скорее " пополнить картой счёт"?
Что вы хотели этим сказать? Любая операция пополнения (и не только), проведенная по карте так или иначе проводится в итоге по карточной счету. Кроме того пароль
3d-secure прилетал и вводился. Через полчаса после непоступившей суммы тестовая сотня залетела мгновенно. Или банк может выборочно зачислять деньги на карту/счёт? Что помельче - сразу, что покрупнее через три дня. Хочу понять принцип работы данного сервиса, чтобы решить подходит ли мне это.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:57

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Что вы хотели этим сказать? Любая операция пополнения (и не только), проведенная по карте так или иначе проводится в итоге по карточной счету

То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы.
qwe_ua
 
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  #<1 ... 2139214021412142
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