Додано: Сер 28 лис, 2018 21:42

Коллеги подскажите пожалуйста, насколько типично для р2р мобильного приложения "Пумб-онлайн" "зависание" платежей? Просто давно с Пумбой не имел дела, а тут снижение ставок у КоКо наложилось на появление у Пумбы "свободного" на 3 месяца . Вот и решил протестировать. В итоге мелкие платежи - до 5 кГрн. как и положено за секунды залетали на ура. В любое время суток. Но вот сегодня чуть позже после 18 часов платеж в сумме чуть больше 8 кГрн. с отправителя успешно списался, а на получателя (карту Пумб) не зашел. После этого с той же карты туда же "тестовая сотня" опять залетела. Горячка выпадает на мороз - блеет "о трех банковских днях" (удачно я так депо пополнил, что деньги могут стать доступны аж в понедельник). После долгих препирательств дали таки телепон поддержки р2р платежей - там народ потолковее - платеж нашли, видят что он успешен, но на вопрос: "почему не зачислен?" - сказали дословно: "Во внерабочее время наш процессинг подтормаживает. До вторника точно поступит." Бредовее пояснения сложно придумать. Лично мне кажется - что система тупо блокирует более-менее крупные перевод. Вот и хочу понять - насколько типична такая ситуация для Пумбы? Потому как ладно сейчас - сумма не столь критична, и до понедельника не особо нужна, но бывает что деньги нужны бывают еще вчера - очень не хочется в такой ситуации - разыскивать их через кур с ГЛ с перспективой получить их непонятно когда