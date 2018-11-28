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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2140214121422143 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 759 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 81 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 203 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 759 Додано: Чет 29 лис, 2018 13:36 qwe_ua написав: Flamingo написав: Что вы хотели этим сказать? Любая операция пополнения (и не только), проведенная по карте так или иначе проводится в итоге по карточной счету

То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы. То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы.

Как порядок работы влияет на то что за полчаса до операции на 8кгрн пополняха на 4к заходит мгновенно, через полчаса после зависшего платежа пополняха на 100 грн. тоже залетает мгновенно. Но вот между ними платёж - завис. Все во внеоперационное время. Принцип работы разве может быть "как хочу так и ворочу"? По такой логике и те два платежа не должны были провестись.

Кроме того пополнение с карты сберегательного вклада во внеоперационное тоже проходит сразу без возникновения овердрафта. Будь это пополнение счета, то пока деньги по нему реально не проведут, ими по сути нельзя было воспользоваться. Тут же они доступны сразу при зачисления во внеоперационное время (включая выходные). Так работает как раз пополнение карты (увеличивается аыторизационный остаток, за счёт которого можно уже платить картой), а не счета. Как порядок работы влияет на то что за полчаса до операции на 8кгрн пополняха на 4к заходит мгновенно, через полчаса после зависшего платежа пополняха на 100 грн. тоже залетает мгновенно. Но вот между ними платёж - завис. Все во внеоперационное время. Принцип работы разве может быть "как хочу так и ворочу"? По такой логике и те два платежа не должны были провестись.Кроме того пополнение с карты сберегательного вклада во внеоперационное тоже проходит сразу без возникновения овердрафта. Будь это пополнение счета, то пока деньги по нему реально не проведут, ими по сути нельзя было воспользоваться. Тут же они доступны сразу при зачисления во внеоперационное время (включая выходные). Так работает как раз пополнение карты (увеличивается аыторизационный остаток, за счёт которого можно уже платить картой), а не счета. Flamingo

Повідомлень: 1032 З нами з: 20.03.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2140214121422143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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