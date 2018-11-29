RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2140214121422143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:36

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:Что вы хотели этим сказать? Любая операция пополнения (и не только), проведенная по карте так или иначе проводится в итоге по карточной счету

То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы.

Как порядок работы влияет на то что за полчаса до операции на 8кгрн пополняха на 4к заходит мгновенно, через полчаса после зависшего платежа пополняха на 100 грн. тоже залетает мгновенно. Но вот между ними платёж - завис. Все во внеоперационное время. Принцип работы разве может быть "как хочу так и ворочу"? По такой логике и те два платежа не должны были провестись.
Кроме того пополнение с карты сберегательного вклада во внеоперационное тоже проходит сразу без возникновения овердрафта. Будь это пополнение счета, то пока деньги по нему реально не проведут, ими по сути нельзя было воспользоваться. Тут же они доступны сразу при зачисления во внеоперационное время (включая выходные). Так работает как раз пополнение карты (увеличивается аыторизационный остаток, за счёт которого можно уже платить картой), а не счета.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:31

Re: ПУМБ

Как по "Все можу" снимать наличку в счет кредитных за границей без %%%?
Снять и сразу же высести карту в ноль через ПУМБ-онлайн? )) А даты проводок, а выходные? Или это всё просто неосуществимо? ))
mikos
 
Повідомлень: 31
З нами з: 07.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:45

Flamingo Какая-то у вас с ПУМБом несовместимость.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 18.05.16
Подякував: 185 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2140214121422143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, kostya77, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6437)
29.11.2018 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.