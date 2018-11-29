Додано: Чет 29 лис, 2018 13:36

qwe_ua написав: Flamingo написав: Что вы хотели этим сказать? Любая операция пополнения (и не только), проведенная по карте так или иначе проводится в итоге по карточной счету

То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы. То, что у сервисов р2р и карта->счёт (оно же пополнить картой в ИБ) немного разный принцип/порядок работы.

Как порядок работы влияет на то что за полчаса до операции на 8кгрн пополняха на 4к заходит мгновенно, через полчаса после зависшего платежа пополняха на 100 грн. тоже залетает мгновенно. Но вот между ними платёж - завис. Все во внеоперационное время. Принцип работы разве может быть "как хочу так и ворочу"? По такой логике и те два платежа не должны были провестись.Кроме того пополнение с карты сберегательного вклада во внеоперационное тоже проходит сразу без возникновения овердрафта. Будь это пополнение счета, то пока деньги по нему реально не проведут, ими по сути нельзя было воспользоваться. Тут же они доступны сразу при зачисления во внеоперационное время (включая выходные). Так работает как раз пополнение карты (увеличивается аыторизационный остаток, за счёт которого можно уже платить картой), а не счета.