Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
1 подать заявку на одном из сайтов
2 в течении 30 дней оформить депозит (через отделение или онлайн банк)
3 подтвердить участие на
Подробная информация: горячая линия портала Минфин (например) - (044) 392 47 40
Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения информацию о дате посещения отделения, адрес отделения, где Вас проконсультировали, Ваше ФИО. Разберемся в ситуации