ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59
Alex_ki написав:
Нифига не добавляют.
Как сказали в отделении, то 1% это добавка на суммы 200+, а в моем случае (60к) добавка .3% и она и есть в 16.2 за полгода, типа это и есть один из видов бонуса "за лояльность", который в табличке учтён
Кашель лаврова
Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
1 подать заявку на одном из сайтов
https://minfin.com.ua/deposits/bonus http://deposit.finance.ua/ http://deposit.multi.ua/
2 в течении 30 дней оформить депозит (через отделение или онлайн банк)
3 подтвердить участие на
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... posconfirm
(на примере "минфин", у других сайтов другие ссылки)
Подробная информация: горячая линия портала Минфин (например) - (044) 392 47 40
Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения информацию о дате посещения отделения, адрес отделения, где Вас проконсультировали, Ваше ФИО. Разберемся в ситуации
PUMB
Представник банку
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:06
Не не, вопрос был относительно +1 за онлайн
Но уже разобрались, что, оказывается, базовая ставка на 6 месяцев 15.2%
Просто не очевидно, что +1 за онлайн это относится к бонусам лояльности, вот и ожидается 17.2
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Alex_ki
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:39
PUMB написав:
Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес;
по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки)
;
То есть, если у меня позавчера (28.11) закончился валютный депо и я хочу открыть в середине декабря грн депо, то я не смогу получить бонус?
Только после 28 декабря приходить?
AVZ
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:27
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Andey
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29
Нет, вы ведь действующий клиент
А акция заточена на приведение новых
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Alex_ki
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