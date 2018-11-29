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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59

  Alex_ki написав:Нифига не добавляют.
Как сказали в отделении, то 1% это добавка на суммы 200+, а в моем случае (60к) добавка .3% и она и есть в 16.2 за полгода, типа это и есть один из видов бонуса "за лояльность", который в табличке учтён
Кашель лаврова


Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
1 подать заявку на одном из сайтов https://minfin.com.ua/deposits/bonus http://deposit.finance.ua/ http://deposit.multi.ua/
2 в течении 30 дней оформить депозит (через отделение или онлайн банк)
3 подтвердить участие на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... posconfirm (на примере "минфин", у других сайтов другие ссылки)
Подробная информация: горячая линия портала Минфин (например) - (044) 392 47 40


Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения информацию о дате посещения отделения, адрес отделения, где Вас проконсультировали, Ваше ФИО. Разберемся в ситуации
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:06

Re: ПУМБ

Не не, вопрос был относительно +1 за онлайн

Но уже разобрались, что, оказывается, базовая ставка на 6 месяцев 15.2%

Просто не очевидно, что +1 за онлайн это относится к бонусам лояльности, вот и ожидается 17.2
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:39

  PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);

То есть, если у меня позавчера (28.11) закончился валютный депо и я хочу открыть в середине декабря грн депо, то я не смогу получить бонус?
Только после 28 декабря приходить?
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:27

Re: ПУМБ

Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29

Re: ПУМБ

Нет, вы ведь действующий клиент
А акция заточена на приведение новых
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:17

Re: ПУМБ

Подождем ответа ПУМБы.
Возможно акция заточена на привлечение "свежих" денег. И не важно новый это клиент или действующий
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:09

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);

а вы ничего не путаете? потому как на сайте минфина указана несколько другая информация:
"В акции не участвуют депозиты
Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки"
т.е. у клиента могут уже быть депозиты в ПУМБе, главное чтобы в момент подачи заявки на размещения нового депозита не было депозитов, срок которых закончился менее чем за 30 календарных дней до этого...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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