Alex_ki написав:Нифига не добавляют. Как сказали в отделении, то 1% это добавка на суммы 200+, а в моем случае (60к) добавка .3% и она и есть в 16.2 за полгода, типа это и есть один из видов бонуса "за лояльность", который в табличке учтён Кашель лаврова
PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
То есть, если у меня позавчера (28.11) закончился валютный депо и я хочу открыть в середине декабря грн депо, то я не смогу получить бонус? Только после 28 декабря приходить?
PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
а вы ничего не путаете? потому как на сайте минфина указана несколько другая информация: "В акции не участвуют депозиты Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" т.е. у клиента могут уже быть депозиты в ПУМБе, главное чтобы в момент подачи заявки на размещения нового депозита не было депозитов, срок которых закончился менее чем за 30 календарных дней до этого...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
а вы ничего не путаете? потому как на сайте минфина указана несколько другая информация: "В акции не участвуют депозиты Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" т.е. у клиента могут уже быть депозиты в ПУМБе, главное чтобы в момент подачи заявки на размещения нового депозита не было депозитов, срок которых закончился менее чем за 30 календарных дней до этого...
В прошлом году размещал 2 депозита с разрывом неделя под такую акцию. Выплатили за один, задал вопрос по второму. Ответ был потому что есть депозиты. А формулировка на сайте минфина за эти 30 дней поменялась на новую - только для новых клиентов.
PUMB написав:Принимают участие суммы свыше 30000 грн (только гривна); депозит только "Доходный"; сроки размещения 3-18 мес; по условиям банка, участие принимают только "новые" вкладчики (не берут участие клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки);
а вы ничего не путаете? потому как на сайте минфина указана несколько другая информация: "В акции не участвуют депозиты Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки" т.е. у клиента могут уже быть депозиты в ПУМБе, главное чтобы в момент подачи заявки на размещения нового депозита не было депозитов, срок которых закончился менее чем за 30 календарных дней до этого...
В прошлом году размещал 2 депозита с разрывом неделя под такую акцию. Выплатили за один, задал вопрос по второму. Ответ был потому что есть депозиты. А формулировка на сайте минфина за эти 30 дней поменялась на новую - только для новых клиентов.
я точно также в прошлом году разместился при наличии действующего депозита до внесения изменений в формулировку и мне всё выплатили, сейчас формулировка пока ещё такая как по которой мне выплатили...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»