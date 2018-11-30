2 дні, пятниця і субота.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:51
2 дні, пятниця і субота.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14
мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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