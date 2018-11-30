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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:51

  kreuz написав:Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

2 дні, пятниця і субота.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26610
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14

  kreuz написав:Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
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