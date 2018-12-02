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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2142214321442145 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 759 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 81 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 203 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 178 Всього голосів : 759 Додано: Суб 01 гру, 2018 11:51 kreuz написав: Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась? Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

2 дні, пятниця і субота. 2 дні, пятниця і субота. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26652 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14 kreuz написав: Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась? Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500 мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500 промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2218 З нами з: 06.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 10:26 Andey написав: Да, что вы имеете ввиду под "новые"?

если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина? Да, что вы имеете ввиду под "новые"?если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?



Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). PUMB

Представник банку Повідомлень: 2063 З нами з: 19.07.11 Подякував: 772 раз. Подякували: 134 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 10:32 PUMB написав: Andey написав: Да, что вы имеете ввиду под "новые"?

если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина? Да, что вы имеете ввиду под "новые"?если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?



Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам? Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26652 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 10:58 Квесторе_поверніться написав: PUMB написав: Andey написав: Да, что вы имеете ввиду под "новые"?

если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина? Да, что вы имеете ввиду под "новые"?если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?



Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам? Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам?



При пролонгації діючого вкладу, при повторному розміщенні протягом 30 днів після закінчення терміну дії депозиту, термін якого стік, при розміщенні нового депозиту за наявності діючого вкладу в ПУМБ, при розміщенні депозиту через Інтернет-банкінг «ПУМБ online» буде надана надбавка до діючих ставок по грн +1%, по валюті дол +0,1%



Умови лояльності поширюються на всі види депозитів, крім депозитів «Депозитний конструктор», «Вільний Online» та «Скарбничка +». При пролонгації діючого вкладу, при повторному розміщенні протягом 30 днів після закінчення терміну дії депозиту, термін якого стік, при розміщенні нового депозиту за наявності діючого вкладу в ПУМБ, при розміщенні депозиту через Інтернет-банкінг «ПУМБ online» буде надана надбавка до діючих ставок по грн +1%, по валюті дол +0,1%Умови лояльності поширюються на всі види депозитів, крім депозитів «Депозитний конструктор», «Вільний Online» та «Скарбничка +». PUMB

Представник банку Повідомлень: 2063 З нами з: 19.07.11 Подякував: 772 раз. Подякували: 134 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 11:19 PUMB написав: Andey написав: Да, что вы имеете ввиду под "новые"?

если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина? Да, что вы имеете ввиду под "новые"?если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?



Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги? а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26586 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2119 раз. Подякували: 3052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 11:31 clientage написав: PUMB написав: Andey написав: Да, что вы имеете ввиду под "новые"?

если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина? Да, что вы имеете ввиду под "новые"?если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?



Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги? а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?



К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке PUMB

Представник банку Повідомлень: 2063 З нами з: 19.07.11 Подякував: 772 раз. Подякували: 134 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 11:39 PUMB написав: clientage написав: PUMB написав: Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается). Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги? а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?



К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке

ну и буки

таки уйду в Скай ну и букитаки уйду в Скай ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26586 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2119 раз. Подякували: 3052 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2142214321442145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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