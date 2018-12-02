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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:51
kreuz написав:
Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?
2 дні, пятниця і субота.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14
kreuz написав:
Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?
мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:26
Andey написав:
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
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PUMB
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:32
PUMB написав: Andey написав:
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:58
Квесторе_поверніться написав: PUMB написав: Andey написав:
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам?
При пролонгації діючого вкладу, при повторному розміщенні протягом 30 днів після закінчення терміну дії депозиту, термін якого стік, при розміщенні нового депозиту за наявності діючого вкладу в ПУМБ, при розміщенні депозиту через Інтернет-банкінг «ПУМБ online» буде надана надбавка до діючих ставок по грн +1%, по валюті дол +0,1%
Умови лояльності поширюються на всі види депозитів, крім депозитів «Депозитний конструктор», «Вільний Online» та «Скарбничка +».
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PUMB
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:19
PUMB написав: Andey написав:
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:31
clientage написав: PUMB написав: Andey написав:
Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?
К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке
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PUMB
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:39
PUMB написав: clientage написав: PUMB написав:
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?
К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке
ну и буки
таки уйду в Скай
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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