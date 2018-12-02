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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2142214321442145

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:51

  kreuz написав:Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

2 дні, пятниця і субота.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:14

  kreuz написав:Эх, жаль, не оформил заявок на Минфине в Чёрную пятницу... Как долго она там длилась?

мне минфин кстати в черную пятницу прислал код для повышенного бонуса вместо 50 на 200 грн. или 500 грн., жаль только что кроме ПУМБа в наших краях нет больше банков под эту акцию, поэтому придется довольствоваться 200, а не 500
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:26

  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:32

  PUMB написав:
  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам? :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:58

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:
  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

Чому така дискримінація старим перевіреним клієнтам? :(


При пролонгації діючого вкладу, при повторному розміщенні протягом 30 днів після закінчення терміну дії депозиту, термін якого стік, при розміщенні нового депозиту за наявності діючого вкладу в ПУМБ, при розміщенні депозиту через Інтернет-банкінг «ПУМБ online» буде надана надбавка до діючих ставок по грн +1%, по валюті дол +0,1%

Умови лояльності поширюються на всі види депозитів, крім депозитів «Депозитний конструктор», «Вільний Online» та «Скарбничка +».
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:19

  PUMB написав:
  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:31

  clientage написав:
  PUMB написав:
  Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"?
если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?


Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?


К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:39

  PUMB написав:
  clientage написав:
  PUMB написав:Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).

а если есть инвалютный вклад, то можно открыть грн-вклад за новые деньги?


К сожалению, нет. Во внимание берется "уникальность" клиента, а именно отсутствие депозитов любой валюты в банке

ну и буки :lol:
таки уйду в Скай :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:31

PUMB
Добрый день. Оформил заявку на бонус к депозиту через Минфин, никогда не был клиентом вашего банка, подскажите, как правильно мне открыть депозит через Интернет-банкинг, чтобы получить +1% за лаяльность. Мне открыть на 500 грн. месячный депозит, получит депозитную карту, потом подключиться к Интернет-банкингу и уже потом открыть депозит на 6 мес. на 30 тыс. грн. Или в отделении мне смогут онлайн открыть под 16,2% (15,2+1%) без этого 500 грн.?
temjap4
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:53

clientage

Выше писали условия лояльности от самого банка, при размещении нового депозита, надбавка по долл +0,1%, может, обратите внимание :)
PUMB
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