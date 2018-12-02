temjap4 написав:PUMB Добрый день. Оформил заявку на бонус к депозиту через Минфин, никогда не был клиентом вашего банка, подскажите, как правильно мне открыть депозит через Интернет-банкинг, чтобы получить +1% за лаяльность. Мне открыть на 500 грн. месячный депозит, получит депозитную карту, потом подключиться к Интернет-банкингу и уже потом открыть депозит на 6 мес. на 30 тыс. грн. Или в отделении мне смогут онлайн открыть под 16,2% (15,2+1%) без этого 500 грн.?
Здравствуйте. Для надбавки Минфина важна сумма (она от 30000+ грн) и Ваша "уникальность", Вы должны быть "новым вкладчиком":
"При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается"
Поэтому, можете сразу в отделение обращаться, открыть депозит на сумму от 30000+ грн, при открытии вклада открывается и счет, и ПУМБ онлайн. Надбавка Минфин не отображается в договоре и никак не влияет на открытие/обслуживание договора.
PUMB Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли. Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн. Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн. Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online Еще раз вопрос! Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн? Это технически возможно или нет? Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.
temjap4 написав:PUMB Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли. Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн. Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн. Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online Еще раз вопрос! Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн? Это технически возможно или нет? Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.
Извините за недопонимание и что "сложно" объяснили. Сначала открываете счет и ПУМБ Онлайн, затем Вы вносите средства 30000+ грн и совершаете открытие депозита.