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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 759
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 759
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:42

  temjap4 написав:PUMB
Добрый день. Оформил заявку на бонус к депозиту через Минфин, никогда не был клиентом вашего банка, подскажите, как правильно мне открыть депозит через Интернет-банкинг, чтобы получить +1% за лаяльность. Мне открыть на 500 грн. месячный депозит, получит депозитную карту, потом подключиться к Интернет-банкингу и уже потом открыть депозит на 6 мес. на 30 тыс. грн. Или в отделении мне смогут онлайн открыть под 16,2% (15,2+1%) без этого 500 грн.?


Здравствуйте. Для надбавки Минфина важна сумма (она от 30000+ грн) и Ваша "уникальность", Вы должны быть "новым вкладчиком":
"При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается"


Поэтому, можете сразу в отделение обращаться, открыть депозит на сумму от 30000+ грн, при открытии вклада открывается и счет, и ПУМБ онлайн. Надбавка Минфин не отображается в договоре и никак не влияет на открытие/обслуживание договора.

Не забудьте, пожалуйста, зарегистрироваться по ссылке, это важно
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
а потом подтвердить участие https://minfin.com.ua/deposits/bonus/co ... posconfirm
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:54

PUMB
Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли.
Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн.
Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн.
Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online
Еще раз вопрос!
Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн?
Это технически возможно или нет?
Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.
temjap4
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:09

  temjap4 написав:PUMB
Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли.
Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн.
Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн.
Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online
Еще раз вопрос!
Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн?
Это технически возможно или нет?
Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.




Извините за недопонимание и что "сложно" объяснили.
Сначала открываете счет и ПУМБ Онлайн, затем Вы вносите средства 30000+ грн и совершаете открытие депозита.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:13

PUMB
Открытие счета и ПУМБа онлайн бесплатное или нет?
temjap4
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:39

temjap4
под депозит бесплатно.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:53

  temjap4 написав:PUMB
Открытие счета и ПУМБа онлайн бесплатное или нет?


открытие и обслуживание бесплатно
PUMB
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  #<1 ... 2143214421452146
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