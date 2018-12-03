Додано: Пон 03 гру, 2018 16:54

PUMB

Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли.

Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн.

Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн.

Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online

Еще раз вопрос!

Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн?

Это технически возможно или нет?

Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.