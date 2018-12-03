temjap4 написав:PUMB Добрый день. Оформил заявку на бонус к депозиту через Минфин, никогда не был клиентом вашего банка, подскажите, как правильно мне открыть депозит через Интернет-банкинг, чтобы получить +1% за лаяльность. Мне открыть на 500 грн. месячный депозит, получит депозитную карту, потом подключиться к Интернет-банкингу и уже потом открыть депозит на 6 мес. на 30 тыс. грн. Или в отделении мне смогут онлайн открыть под 16,2% (15,2+1%) без этого 500 грн.?
Здравствуйте. Для надбавки Минфина важна сумма (она от 30000+ грн) и Ваша "уникальность", Вы должны быть "новым вкладчиком":
"При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается"
Поэтому, можете сразу в отделение обращаться, открыть депозит на сумму от 30000+ грн, при открытии вклада открывается и счет, и ПУМБ онлайн. Надбавка Минфин не отображается в договоре и никак не влияет на открытие/обслуживание договора.
PUMB Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли. Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн. Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн. Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online Еще раз вопрос! Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн? Это технически возможно или нет? Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.
temjap4 написав:PUMB Вы либо не читали мой вопрос, либо не поняли. Вы пишите, что при открытии вклада открывается ПУМБ онлайн. Какого вклада? Я хочу открыть через ПУМБ-онлайн, чтобы получить +1% и там открыть вклад. А не открыть вклад под обычные проценты, чтобы получить этот чудо пумб-онлайн. Клиенты ПУМБ всегда получают больше Надбавка + 1% к процентной ставке в грн и + 0,1% к ставке в долл. США: При размещении клиентом депозита при помощи сервиса интернет-банкинга ПУМБ Online Еще раз вопрос! Как мне открыть вклад в ПУМБ онлайн с +1%, если у меня нет ни карт, ни пумба онлайн? Это технически возможно или нет? Если нет, то как решить эту проблему. Я вижу решение в открытии депозита на 500 грн. на 1 мес, как следствие получить бесплатно этот пумб онлайн и уже там сразу же открыть депозит на 30 тыс. грн. с этими +1% за открытие онлайн. Как следствие не будет ли проблем с бонусом от минфина, так как вроде как на 30 тыс. грн. открывался вклад имея в наличии вклад на 500 грн.
Извините за недопонимание и что "сложно" объяснили. Сначала открываете счет и ПУМБ Онлайн, затем Вы вносите средства 30000+ грн и совершаете открытие депозита.
Начало моей истории здесь ПУМБ . Если кратко - в среду пополнял чере новый Пумб-онлайн свою карту с карты другого банка на сумму 8+ кГрн и деньги не поступили. Причем поддержка тогда сказала "сумму видим, но видимо процессинг тормознул в течении трех рабочих дней заислится". После этого ГЛ общаться раньше чем 18 часов сегодняшнего дня - отказвалась в принципе - не прошло 3 раб. дня. Но и деньги не поступили . Поэтому после 18 общаться пришлось. Но полчаса переключений и советов у других отделов - результата не принесли. Моих денег нигде не видят. Результат - оформили "жалобу" о результатах рассмотрения меня якобы уведомят. Сроки не озвучили. Предложили завтра пойти в отделение и напистаь еще бумажное заявление. И - самое смешное из услышанного: "в отделении перепроверят и может сумму найдут". Типа опер день не такой-же. После этого позвонил на 044-2317574 - это тех служба поддержки платежей между картами. Именно там мою сумму в среду якобы видели. Общение еще 20 минут с переключениями - итог: "ничего не видим" - оформили еще одну жалобу. Эту сказали будут рассматривать до 5 рабочих дней. Тоже по результатам обещали сообщить. Кроме того по ходу общения эти выдвигали предположения типа: - "может сумма в банке-доноре еще в блоке и вернется?" - мой ответ "проведена по счету еще 30.11.2018" - "а может там она провелась но через 2-3 дня еще вернется?" В общем эти помочь тоже не смогли. Но сказали, что если бы это был "стандартный" р2р на веб-версии сайта, то они бы помогли, а мобильный ПУМБ-онлайн - будут проверять другие люди, потому как они его "внутренностей" не видят. В общем продолжение следует, но в любом случае я никому не советую использовать новое мобильное приложение ПУМБ-онлайн для пополнения карт.
Andey написав:Да, что вы имеете ввиду под "новые"? если у меня открыты действующие гривневые депо в ПУМБЕ и ни один из них не заканчивался за посление 30 дней, то могу ли я участвовать в программе минфина?
Только новые деньги (не участвуют в Акции клиенты, у которых был депозит в течение 30 календарных дней до подачи заявки. При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
А на сайте минфина вашего партнёра такая информация: "Клиентов, у которых предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки", что лично я воспринял как и остальные, чтобы до подачи заявки не было окончившихся менее, чем за 30 календарных дней депозитов, т.е. новые деньги, а не новые клиенты... пусть тогда они внесут коррективы, а то получается обман потребителя вот например как по ОТП указано: Клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился в течение 6 месяцев до даты подачи заявки у вас же про действующие вклады ни слова...
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Забыл карту в банкомате Пумба. Горячая линия говорит что забрать никак (из собственного же банкомата!), только перевыпуск. Неужели правда? Банкомат же не чужой, может они ошиблись и можно как-то забрать? Карта именная, Platinum, как-то не хотелось бы перевыпуск.