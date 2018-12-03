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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2144214521462147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:33

  alik03 написав:Забыл карту в банкомате Пумба. Горячая линия говорит что забрать никак (из собственного же банкомата!), только перевыпуск.
Неужели правда? Банкомат же не чужой, может они ошиблись и можно как-то забрать? Карта именная, Platinum, как-то не хотелось бы перевыпуск.


К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя. Рекомендуем обратиться в отделение банка с паспортом и ИНН оригиналами для перевыпуска, Вас проконсультируют касательно Вашего договора и о возможности перевыпуска Карты Platinum. Или в ПУМБ Онлайн закажите новую или закажите перевыпуск существующей. Вкладка "Счета", справа вверху "Заказать карту", в таком случае карта будет доставлена в то отделение, где изначально счет открывался и обслуживается
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:06

ПУМБ - днище!!!

В продолжение своей истории по потерянным деньгам при переводе с использованием мобильного Пумб-онлайн - посетил сегодня отделение. После выяснение сути моей проблемы специалист выдал фантастическое предположение: "Ждать проведения по счету надо не 3 а 5 дней!" На что я попросил просто принять мое заявление. Он сказал: "Пишите... Ручкой!!!". Я ему как бы в 21 веке есть принтеры - у меня текст готов - можна распечатать с флэшки? "Нельзя запрещено правилами безопасности". "ОК - отвечаю - дайте e-mail - я Вам текст письмом сброшу - распечатете?" Ответ: "Нельзя запрещено". Честно говоря я оторопел. Пошел в соседний банк и без проблем распечатал заявление там. Ну а ПУМБ в моей личной класификации банкоориентированности банков - упал ниже уровня плинтуса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:20

Re: ПУМБ

PUMB написав:
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя.


Так может банкоматы настроить что бы сперва карту возвращал, а потом деньги?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:38

  Aps написав:
PUMB написав:
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя.


Так может банкоматы настроить что бы сперва карту возвращал, а потом деньги?

Так будут жаловаться, что деньги забыли забрать :)
Son of Sun
 
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  #<1 ... 2144214521462147
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