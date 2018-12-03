alik03 написав:Забыл карту в банкомате Пумба. Горячая линия говорит что забрать никак (из собственного же банкомата!), только перевыпуск. Неужели правда? Банкомат же не чужой, может они ошиблись и можно как-то забрать? Карта именная, Platinum, как-то не хотелось бы перевыпуск.
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя. Рекомендуем обратиться в отделение банка с паспортом и ИНН оригиналами для перевыпуска, Вас проконсультируют касательно Вашего договора и о возможности перевыпуска Карты Platinum. Или в ПУМБ Онлайн закажите новую или закажите перевыпуск существующей. Вкладка "Счета", справа вверху "Заказать карту", в таком случае карта будет доставлена в то отделение, где изначально счет открывался и обслуживается
В продолжение своей истории по потерянным деньгам при переводе с использованием мобильного Пумб-онлайн - посетил сегодня отделение. После выяснение сути моей проблемы специалист выдал фантастическое предположение: "Ждать проведения по счету надо не 3 а 5 дней!" На что я попросил просто принять мое заявление. Он сказал: "Пишите... Ручкой!!!". Я ему как бы в 21 веке есть принтеры - у меня текст готов - можна распечатать с флэшки? "Нельзя запрещено правилами безопасности". "ОК - отвечаю - дайте e-mail - я Вам текст письмом сброшу - распечатете?" Ответ: "Нельзя запрещено". Честно говоря я оторопел. Пошел в соседний банк и без проблем распечатал заявление там. Ну а ПУМБ в моей личной класификации банкоориентированности банков - упал ниже уровня плинтуса.