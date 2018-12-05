Додано: Сер 05 гру, 2018 23:27

qwe_ua написав: У вас нет смс-информирования? О_о



Его ж вроде всем включили, у меня на зачисления появилось на всех практически счетах. У вас нет смс-информирования? О_оЕго ж вроде всем включили, у меня на зачисления появилось на всех практически счетах.

У меня симка с фин.номером вставлена в древний телефон, который лежит почти постоянно дома в беззвучном режиме с переадресованными звонками (на случай если кто из банков позвонить надумает) на смарт с симкой чей номер не указан в банковских анкетах, но на котором стоят банковские мобильные аппликухи. Вход в аппликухи - по отпечатку (смс не нужны). Плачу обычно дома с ноута - тогда древний телефон и беру для получения смс. Но заметил что у чуть более продвинутых банков - типа привата, мони, аллы, симы ба - даже у а-банка - о движении средств худо бедно приходят либо пуши, либо сообщения в телеграм/вайбер. У ПУМБа только смс. Да сегодня смс об операции в древний телефон действительно пришло в 19-39 (если верить выписке ПУМБа деньги были зачислены в 17-20). Но хочу сказать, что поскольку ПУМБ у меня ни разу не расчетный банк - то все операции у меня тут либо р2р, либо пополнение-снятие сбера, либо снятие с карты нала, после проведения которых на картах всегда остаток 0. Поэтому информирование о движении по картах тут мне в принципе не особо и нужно.Вероятно все дело тут в том, что у меня просто наверное несколько завышенные ожидания к качеству работы банка. Просто когда я работал в БС - то в ситуациях с недовольным клиентом, когда накосячили мои подчиненные, я не считал позорным позвонить такому клиенту, извиниться и сообщить о том как его вопрос решен. А тут о том, что с платежом проблема я понял еще неделю назад, в то время как горячка тупо морозилась пока не пройдет 3 рабочих днях. Что либо делать - по крайней мере слушать меня и регистрировать жалобы - стали лишь по истечении 3 рабочих (5 календарных дней). По истечении 5 рабочих (7 календарных) дней деньги нашли (за что спасибо). При этом втихую (с более чем 2 часовым опозданием) кинули смс и все? Я же не о сорри бонусе веду речь, а о банальном извинении. Но то таке...