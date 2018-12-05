alik03 написав:Забыл карту в банкомате Пумба. Горячая линия говорит что забрать никак (из собственного же банкомата!), только перевыпуск. Неужели правда? Банкомат же не чужой, может они ошиблись и можно как-то забрать? Карта именная, Platinum, как-то не хотелось бы перевыпуск.
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя. Рекомендуем обратиться в отделение банка с паспортом и ИНН оригиналами для перевыпуска, Вас проконсультируют касательно Вашего договора и о возможности перевыпуска Карты Platinum. Или в ПУМБ Онлайн закажите новую или закажите перевыпуск существующей. Вкладка "Счета", справа вверху "Заказать карту", в таком случае карта будет доставлена в то отделение, где изначально счет открывался и обслуживается
В продолжение своей истории по потерянным деньгам при переводе с использованием мобильного Пумб-онлайн - посетил сегодня отделение. После выяснение сути моей проблемы специалист выдал фантастическое предположение: "Ждать проведения по счету надо не 3 а 5 дней!" На что я попросил просто принять мое заявление. Он сказал: "Пишите... Ручкой!!!". Я ему как бы в 21 веке есть принтеры - у меня текст готов - можна распечатать с флэшки? "Нельзя запрещено правилами безопасности". "ОК - отвечаю - дайте e-mail - я Вам текст письмом сброшу - распечатете?" Ответ: "Нельзя запрещено". Честно говоря я оторопел. Пошел в соседний банк и без проблем распечатал заявление там. Ну а ПУМБ в моей личной класификации банкоориентированности банков - упал ниже уровня плинтуса.
PUMB написав: К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя.
Так может банкоматы настроить что бы сперва карту возвращал, а потом деньги?
Так будут жаловаться, что деньги забыли забрать
В Моєму банку якщо карту не вийняти з гнізда банкомата, грошенята не видає.
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Сегодня ближе к 18 часам мой перевод совершенный на мою карту Пумб ровно неделю назад через мобильное Пумб он-лайн с карты другого банка таки поступил. Хотя было оставлено 2 жалобы на горячую линию плюс одно заявление в отделении - пока никто из сотрудников Пумба мне не перезвонил, никак о найденных деньгах не сообщил, ну и понятно не извинился. Сам случайно зашёл в приложение и увидел. Но главное что деньги уже мне доступны и не надо ждать 45-90 дней. И на том спасибо
Его ж вроде всем включили, у меня на зачисления появилось на всех практически счетах.
У меня симка с фин.номером вставлена в древний телефон, который лежит почти постоянно дома в беззвучном режиме с переадресованными звонками (на случай если кто из банков позвонить надумает) на смарт с симкой чей номер не указан в банковских анкетах, но на котором стоят банковские мобильные аппликухи. Вход в аппликухи - по отпечатку (смс не нужны). Плачу обычно дома с ноута - тогда древний телефон и беру для получения смс. Но заметил что у чуть более продвинутых банков - типа привата, мони, аллы, симы ба - даже у а-банка - о движении средств худо бедно приходят либо пуши, либо сообщения в телеграм/вайбер. У ПУМБа только смс. Да сегодня смс об операции в древний телефон действительно пришло в 19-39 (если верить выписке ПУМБа деньги были зачислены в 17-20). Но хочу сказать, что поскольку ПУМБ у меня ни разу не расчетный банк - то все операции у меня тут либо р2р, либо пополнение-снятие сбера, либо снятие с карты нала, после проведения которых на картах всегда остаток 0. Поэтому информирование о движении по картах тут мне в принципе не особо и нужно. Вероятно все дело тут в том, что у меня просто наверное несколько завышенные ожидания к качеству работы банка. Просто когда я работал в БС - то в ситуациях с недовольным клиентом, когда накосячили мои подчиненные, я не считал позорным позвонить такому клиенту, извиниться и сообщить о том как его вопрос решен. А тут о том, что с платежом проблема я понял еще неделю назад, в то время как горячка тупо морозилась пока не пройдет 3 рабочих днях. Что либо делать - по крайней мере слушать меня и регистрировать жалобы - стали лишь по истечении 3 рабочих (5 календарных дней). По истечении 5 рабочих (7 календарных) дней деньги нашли (за что спасибо). При этом втихую (с более чем 2 часовым опозданием) кинули смс и все? Я же не о сорри бонусе веду речь, а о банальном извинении. Но то таке...
Flamingo написав: Но заметил что у чуть более продвинутых банков - типа привата, мони, аллы, симы ба - даже у а-банка - о движении средств худо бедно приходят либо пуши, либо сообщения в телеграм/вайбер. У ПУМБа только смс
В Вайбер вроде бы шлют по транзакциям. (не пользуюсь)