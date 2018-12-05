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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:51
Flamingo написав:
Сегодня ближе к 18 часам мой перевод совершенный на мою карту Пумб ровно неделю назад через мобильное Пумб он-лайн с карты другого банка таки поступил. Хотя было оставлено 2 жалобы на горячую линию плюс одно заявление в отделении - пока никто из сотрудников Пумба мне не перезвонил, никак о найденных деньгах не сообщил, ну и понятно не извинился. Сам случайно зашёл в приложение и увидел. Но главное что деньги уже мне доступны и не надо ждать 45-90 дней. И на том спасибо
Приносим свои извинения от лица всего банка. Жаль, что испытали столько неудобств. Жалобы и обращения будут обязательно обработаны.
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PUMB
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:29
Aps написав:
PUMB написав:
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя.
Так может банкоматы настроить что бы сперва карту возвращал, а потом деньги?
Но тогда клиенты будут чаще забывать деньги. После двух таких забываний, банкомат будет необходимо инкассировать, что увеличит простой банкоматов, расходы на инкассацию, весь этот процесс негативно скажется на качестве пользования и обслуживания клиентов. Данный вопрос неоднократно обговаривался на разных уровнях в Банке и каждый раз решение принималось в пользу действующего алгоритма.
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PUMB
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:01
PUMB написав: Aps написав:
PUMB написав:
К сожалению, да. Вернуть забытую нельзя.
Так может банкоматы настроить что бы сперва карту возвращал, а потом деньги?
Но тогда клиенты будут чаще забывать деньги. После двух таких забываний, банкомат будет необходимо инкассировать, что увеличит простой банкоматов, расходы на инкассацию, весь этот процесс негативно скажется на качестве пользования и обслуживания клиентов. Данный вопрос неоднократно обговаривался на разных уровнях в Банке и каждый раз решение принималось в пользу действующего алгоритма.
Кем обусловлено, что после "двух забываний" необходимо инкассировать банкомат? Вашим внутренним положением? Ведь забытые банкноты просто сбрасываются в кассету "реджект", а по логам банкомата видно абсолютно все действия клиента, в т.ч. то что деньги не были забраны - поэтому установить факт не выдачи - для специалиста проще простого даже дистанционно, и банкомат для этого инкассировать не обязательно. У мнохих укр. банков банкоматы настроены на выдачу денег только после того как была извлечена карта и никаких особых неудобств данный алгоритм у них не вызывает.
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Flamingo
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:20
пришло на вайбер
смс на деп.гривневую карту тоже бесплатно?
ну шоб приходили локапы или 3д, не знаю шо у них
где включить?
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v57
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