То Капитан Америка!v57 написав:тот шо со щитом?
круглым
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:45
Re: ПУМБ
То Капитан Америка!
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10
Вместо 8 значного кода подтверждения для пополнения карты в веб версии пумб приходит 4 значный. Веб версия его не пропускает. Это у всех так?
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:39
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