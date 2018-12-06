RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:45

Re: ПУМБ

v57 написав:тот шо со щитом? :)
круглым
То Капитан Америка! :D
qwe_ua
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10

Вместо 8 значного кода подтверждения для пополнения карты в веб версии пумб приходит 4 значный. Веб версия его не пропускает. Это у всех так?
g2v
 
Повідомлень: 36
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:39

  g2v написав:Вместо 8 значного кода подтверждения для пополнения карты в веб версии пумб приходит 4 значный. Веб версия его не пропускает. Это у всех так?


Опишите ситуацию в личные сообщение, и, пожалуйста, пришлите скриншоты - разберемся
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 19.07.11
Подякував: 772 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:06

Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
g2v
 
Повідомлень: 36
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:10

Re: ПУМБ

g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:52

Re: ПУМБ

Вільний онлайн на 30 днів, чи на 90? СПочатку відкрився на 30, потім термін автоматично збільшився до 90 днів. Зараз знову 30 днів. Що за цирки?
Кочевник
 
Повідомлень: 592
З нами з: 16.02.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:38

Кочевник Проверил - в новой апликухе на 91 день
kolyuchy
 
Повідомлень: 281
З нами з: 17.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:53

  qwe_ua написав:
g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс :)

У меня в веб браузере просит ввести 8 значный код. А в смс он 4 значный. Для андроид приложения - походит. Для веб - нет
g2v
 
Повідомлень: 36
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:55

Re: ПУМБ

g2v написав:
  qwe_ua написав:
g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс :)

У меня в веб браузере просит ввести 8 значный код. А в смс он 4 значный. Для андроид приложения - походит. Для веб - нет
Только что в веб пришло 8 в смс
qwe_ua
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04

Уже починили. Теперь в веб приходит снова 8 цифр. Супер.
g2v
 
Повідомлень: 36
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2147214821492150>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, guntherhouse777, la9, lel, vitaliy1111, Vorlon, Тракторист і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5466)
06.12.2018 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.