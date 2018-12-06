|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:45
v57 написав:
тот шо со щитом?
круглым
То Капитан Америка!
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10
Вместо 8 значного кода подтверждения для пополнения карты в веб версии пумб приходит 4 значный. Веб версия его не пропускает. Это у всех так?
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:39
g2v написав:
Вместо 8 значного кода подтверждения для пополнения карты в веб версии пумб приходит 4 значный. Веб версия его не пропускает. Это у всех так?
Опишите ситуацию в личные сообщение, и, пожалуйста, пришлите скриншоты - разберемся
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:06
Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:10
g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:52
Вільний онлайн на 30 днів, чи на 90? СПочатку відкрився на 30, потім термін автоматично збільшився до 90 днів. Зараз знову 30 днів. Що за цирки?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:38
Кочевник Проверил - в новой апликухе на 91 день
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:53
qwe_ua написав:
g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс
У меня в веб браузере просит ввести 8 значный код. А в смс он 4 значный. Для андроид приложения - походит. Для веб - нет
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:55
g2v написав: qwe_ua написав:
g2v написав:Ваши ребята на горячей линии говорят что проблема известная. Пусть тестировщики попробуют пополнить карту Пумба картой другого банка через веб версию - сами все увидят. Мобильная версия пополняет (там действительно 4 значный код) но с повисанием.
Всё хорошо работает, если включен 3дс
У меня в веб браузере просит ввести 8 значный код. А в смс он 4 значный. Для андроид приложения - походит. Для веб - нет
Только что в веб пришло 8 в смс
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04
Уже починили. Теперь в веб приходит снова 8 цифр. Супер.
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|