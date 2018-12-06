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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 760
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
204
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 760
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:18

Окончание моей истории с "зависшим" платежом

В завершении моей истории, которая длилась неделю с "потеряным" переводом на мою карту в Пумб через моби-Пумб-онлайн на сумму больше 8 кГрн., хочу отметить, что мне сегодня без нескольки минут 18 часов позвонили из банка, сообщили, что как я уже знаю что деньги нашли (то что я знаю - определили по тому, что еще вчера я их перебросил на сбер) и извинились. Сказали, что вроде бы проблему пофиксили и в дальнейшем она возникать не должна. Возникло ощущение, что к моему вопросу о сорри-бонусе были готовы (уж не представитель ли банка с данного форума проинформировал ;)) - потому как сразу уточнили когда и в какое отделение мне будет удобно зайти - они передадут информацию, что мне положен сорри-бонус. В общем то, что начиналось для меня с нервов, в итоге закончилось мило и толерантно.
Flamingo
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Повідомлень: 1089
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 227 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:26

А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.

Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...
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kreuz
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:06

  kreuz написав:А мне понравилось новое приложение ПУМБ. Понимаю, что сыровато, и я рискую, но зато знаю теперь, что делать, если что )) Спасибо путешественнику Фламинго и банку.

Кстати, на старый Андроид 4.4.2 его как-то можно поставить, или какой минимум? А то у меня не получилось, заюзал более новый...


Официально поддерживается 5 версия и выше :(
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2073
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:07

  Flamingo написав:В завершении моей истории, которая длилась неделю с "потеряным" переводом на мою карту в Пумб через моби-Пумб-онлайн на сумму больше 8 кГрн., хочу отметить, что мне сегодня без нескольки минут 18 часов позвонили из банка, сообщили, что как я уже знаю что деньги нашли (то что я знаю - определили по тому, что еще вчера я их перебросил на сбер) и извинились. Сказали, что вроде бы проблему пофиксили и в дальнейшем она возникать не должна. Возникло ощущение, что к моему вопросу о сорри-бонусе были готовы (уж не представитель ли банка с данного форума проинформировал ;)) - потому как сразу уточнили когда и в какое отделение мне будет удобно зайти - они передадут информацию, что мне положен сорри-бонус. В общем то, что начиналось для меня с нервов, в итоге закончилось мило и толерантно.


Мы рады, что все хорошо закончилось :)
И еще раз приносим свои извинения
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 19.07.11
Подякував: 772 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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  #<1 ... 2147214821492150
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